30 июля, 07:45Мэр Москвы
Сергей Собянин рассказал, как пациентам помогает проект "Умная госпитализация"
Проект "Умная госпитализация" позволяет москвичам в режиме онлайн выбрать для себя больницу и дату плановой госпитализации. О новых возможностях Сергей Собянин рассказал в своем канале в мессенджере MAX.
Врач поликлиники создает цифровую заявку, которую получают профильные городские стационары. После изучения клинического случая больницы направляют пациенту предложения с возможными сроками госпитализации или предварительной консультации. Пациент видит их в приложении "ЕМИАС.ИНФО" и выбирает подходящий вариант.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.