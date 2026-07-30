Сергей Собянин рассказал, как пациентам помогает проект "Умная госпитализация"

Проект "Умная госпитализация" позволяет москвичам в режиме онлайн выбрать для себя больницу и дату плановой госпитализации. О новых возможностях Сергей Собянин рассказал в своем канале в мессенджере MAX.

Врач поликлиники создает цифровую заявку, которую получают профильные городские стационары. После изучения клинического случая больницы направляют пациенту предложения с возможными сроками госпитализации или предварительной консультации. Пациент видит их в приложении "ЕМИАС.ИНФО" и выбирает подходящий вариант.

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