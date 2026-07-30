США совершили серию новых ударов по территории Ирана в ночь на 30 июля. Представители центрального командования американской армии заявили, что ночная бомбардировка стала началом новой волны атак на Исламскую Республику.

Ранее генералитет представил президенту США Дональду Трампу план по уничтожению иранского ракетного потенциала. По предварительным данным, на разгром военной инфраструктуры Тегерана уйдет около двух недель. Официальной реакции иранских властей на эти заявления пока не поступало.

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