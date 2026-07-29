Новости мира: союзники США отказались патрулировать Ормузский пролив до прекращения огня

Союзники США отказались патрулировать Ормузский пролив до прекращения огня. Об этом пишет издание Politico. Речь идет о Франции и Великобритании. Между тем Иран заявил об остановке трех танкеров при попытке, как там считают, несанкционированного прохода через Ормуз. Ранее власти закрыли воды для стран, которые поддерживают идеи президента США Дональда Трампа об использовании иранских замороженных активов без ведома Тегерана.

Почти 8 тысяч человек находятся в эвакуационных пунктах после землетрясения в Японии. Об этом сообщили на заседании оперативного штаба. Многих еще не успели вывезти из разрушающихся домов. Процесс тормозит сильная жара в регионе. Сейчас последствия подземных толчков устраняют порядка 5 тысяч военных. Компании в Кумамото, где произошло землетрясение, экстренно закрывают производства, останавливают заводы. Такое распоряжение будет действовать до конца июля.

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