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30 июня, 13:30

Экономика

Песков сообщил о ежедневных совещаниях по рынку топлива в России

Песков сообщил о ежедневных совещаниях по рынку топлива в России

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Совещания по мерам стабилизации рынка топлива в России проходят ежедневно. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, ведутся контакты по вопросам импорта топлива. Конкретные страны поставщики не раскрываются. При этом, если будут достигнуты договоренности по приемлемым ценам, это станет дополнительным шагом для стабилизации рынка и снижения ажиотажного спроса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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