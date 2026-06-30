Ремонт эскалаторов изменит режим работы станции столичного метро "Парк культуры"

Ремонт эскалаторов изменит режим работы станции метро "Парк культуры" Кольцевой линии в Москве. С 6 июля по будням в часы пик платформа будет работать только на выход.

Эксперты отмечают, что плановое обслуживание эскалаторов проводится из-за износа механизмов при интенсивной эксплуатации. В период ограничений пассажирам рекомендуют заранее планировать маршруты.

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