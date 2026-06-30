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30 июня, 12:45

Транспорт

Ремонт эскалаторов изменит режим работы станции столичного метро "Парк культуры"

Ремонт эскалаторов изменит режим работы станции столичного метро "Парк культуры"

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Станция столичного метро "Парк культуры" изменит режим работы с 6 июля

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Ремонт эскалаторов изменит режим работы станции метро "Парк культуры" Кольцевой линии в Москве. С 6 июля по будням в часы пик платформа будет работать только на выход.

Эксперты отмечают, что плановое обслуживание эскалаторов проводится из-за износа механизмов при интенсивной эксплуатации. В период ограничений пассажирам рекомендуют заранее планировать маршруты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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