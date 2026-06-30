Российские войска освободили Богодаровку в Днепропетровской области

Группировка войск "Восток" освободила село Богодаровка в Днепропетровской области, сообщили Минобороны России. Это позволило военным закрепиться на правом берегу реки Гайчур и нарушить устойчивость обороны ВСУ.

По данным Минобороны, за время проведения СВО уничтожены 673 самолета ВСУ, 284 вертолета, более 170 тысяч беспилотников, почти 30 тысяч танков и боевых машин, а также свыше 1,7 тысячи установок реактивных систем залпового огня.

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