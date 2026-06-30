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30 июня, 08:45

Общество

Первые арбузы появились на прилавках российских магазинов

Первые арбузы появились на прилавках российских магазинов

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Первые арбузы появились на прилавках российских магазинов. Юристы напоминают, что если продукт оказался испорченным, его можно вернуть продавцу и потребовать возврата денег или замену.

Для возврата не обязательно иметь бумажный чек, достаточно выписки из онлайн-банка. Обычно торговые сети решают такие вопросы в досудебном порядке.

Специалисты также советуют покупать арбузы только в официальных торговых точках. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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