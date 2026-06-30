Москвичам напомнили о правилах работы с переписками после увольнения. Если сотрудник использовал личный телефон для общения с клиентами или партнерами компании, он должен передать работодателю важную рабочую информацию из переписок.

Также необходимо удалить чаты, если они содержат коммерческую тайну. Если бывший сотрудник использует полученные сведения во вред работодателю, компания может взыскать с него убытки через суд.

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