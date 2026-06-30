Россиян предупредили о новых уловках мошенников в сезон отпусков

В период отпусков мошенники чаще всего рассылают фейковые сообщения от имени авиакомпаний и сервисов по продаже билетов. Они предлагают якобы выгодные билеты или пугают отменой брони и ведут на поддельные сайты, чтобы украсть персональные данные.

Также активно появляются фейковые объявления о сдаче жилья по заниженной цене. Получив предоплату, злоумышленники исчезают. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.