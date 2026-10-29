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29 октября, 07:45

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал о благоустройстве территорий на западе Москвы

Сергей Собянин рассказал о благоустройстве территорий на западе Москвы

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На западе столицы благоустроили сразу несколько территорий. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем канале в мессенджере MAX.

В районе Очаково-Матвеевское на месте пустыря и парковки появилась детская площадка. Теперь там установили качели, горки, тренажеры и баскетбольный корт, а парковку перенесли.

У станции метро "Молодежная" высадили более 90 деревьев, полностью заменили освещение, привели в порядок дорожки и обустроили комфортные зоны отдыха, а также места для занятий спортом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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