29 сентября, 17:45Общество
Наталья Сергунина: в Москве стартовал набор в школу волонтеров-экскурсоводов
В Москве запустили школу подготовки волонтеров-экскурсоводов. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.
Регистрация на обучение открыта на сайте ресурсного центра "Мосволонтер" до 11 октября. Занятия начнутся 19 октября и продлятся до 29 октября. Программа включает онлайн-занятия и практическую часть.
Участников научат организовывать экскурсии, работать с источниками, подбирать материалы и локации, составлять маршрут и рассчитывать продолжительность экскурсии. После обучения выпускники смогут получить документы о дополнительном профессиональном образовании и пройти аттестацию в столичном Комитете по туризму.
Об этом – в эфире телеканала Москва 24.