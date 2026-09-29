Наталья Сергунина: в Москве стартовал набор в школу волонтеров-экскурсоводов

В Москве запустили школу подготовки волонтеров-экскурсоводов. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Регистрация на обучение открыта на сайте ресурсного центра "Мосволонтер" до 11 октября. Занятия начнутся 19 октября и продлятся до 29 октября. Программа включает онлайн-занятия и практическую часть.

Участников научат организовывать экскурсии, работать с источниками, подбирать материалы и локации, составлять маршрут и рассчитывать продолжительность экскурсии. После обучения выпускники смогут получить документы о дополнительном профессиональном образовании и пройти аттестацию в столичном Комитете по туризму.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

