Законопроект о дополнительных мерах борьбы с дебоширами в самолетах внесли в Госдуму. Документ разместили в базе данных палаты.

Закон позволит включать пассажиров в "черные списки". Пока по закону этого делать нельзя – в такие списки сейчас запрещено включать пассажиров, находящихся в состоянии опьянения, а также тех, кто ругается на борту, угрожает экипажу или устраивает драку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.