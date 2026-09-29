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Новости

29 сентября, 16:30

Политика

Законопроект о дополнительных мерах борьбы с дебоширами в самолетах внесли в Госдуму

Законопроект о дополнительных мерах борьбы с дебоширами в самолетах внесли в Госдуму

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Законопроект о дополнительных мерах борьбы с дебоширами в самолетах внесли в Госдуму. Документ разместили в базе данных палаты.

Закон позволит включать пассажиров в "черные списки". Пока по закону этого делать нельзя – в такие списки сейчас запрещено включать пассажиров, находящихся в состоянии опьянения, а также тех, кто ругается на борту, угрожает экипажу или устраивает драку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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