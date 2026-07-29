Новости регионов: в Рыбинске 5 человек оказались заблокированы на колесе обозрения

В Рыбинске на колесе обозрения застряли 5 человек. Аттракцион остановился из-за скачка напряжения. Посетителей эвакуировали спасатели, пострадавших нет.

В Новосибирской области Роспотребнадзор досрочно завершил смену в детском лагере после массового ухудшения самочувствия отдыхающих. Дети жаловались на высокую температуру, рвоту и сыпь, нескольких человек госпитализировали. В ведомстве заявили, что решение принято в профилактических целях. Следственный комитет начал проверку.

В Ленинградской области археологи обнаружили древнее захоронение эпохи Рюрика. Среди находок – крест возрастом более 1 000 лет, боевой топор и ладейные заклепки.

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