29 июля, 07:45Происшествия
Новости регионов: в Рыбинске 5 человек оказались заблокированы на колесе обозрения
В Рыбинске на колесе обозрения застряли 5 человек. Аттракцион остановился из-за скачка напряжения. Посетителей эвакуировали спасатели, пострадавших нет.
В Новосибирской области Роспотребнадзор досрочно завершил смену в детском лагере после массового ухудшения самочувствия отдыхающих. Дети жаловались на высокую температуру, рвоту и сыпь, нескольких человек госпитализировали. В ведомстве заявили, что решение принято в профилактических целях. Следственный комитет начал проверку.
В Ленинградской области археологи обнаружили древнее захоронение эпохи Рюрика. Среди находок – крест возрастом более 1 000 лет, боевой топор и ладейные заклепки.
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