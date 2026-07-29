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29 июля, 08:15

Общество

Москвичам напомнили о штрафах за выбивание ковра во дворах

Москвичам напомнили о штрафах за выбивание ковра во дворах

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За выбивание ковров во дворах многоквартирных домов москвичам может грозить штраф, напомнили юристы.

Как пояснила кандидат юридических наук, доцент кафедры права Финансового университета при правительстве РФ Оксана Васильева, если пыль и мусор мешают соседям, это могут признать нарушением санитарных требований и правил благоустройства. Гражданам грозит штраф до 3 тысяч рублей.

Для привлечения соседа к ответственности юрист советует зафиксировать факт нарушения на фото или видео и направить жалобу в управляющую компанию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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