Москвичам напомнили о штрафах за выбивание ковра во дворах

За выбивание ковров во дворах многоквартирных домов москвичам может грозить штраф, напомнили юристы.

Как пояснила кандидат юридических наук, доцент кафедры права Финансового университета при правительстве РФ Оксана Васильева, если пыль и мусор мешают соседям, это могут признать нарушением санитарных требований и правил благоустройства. Гражданам грозит штраф до 3 тысяч рублей.

Для привлечения соседа к ответственности юрист советует зафиксировать факт нарушения на фото или видео и направить жалобу в управляющую компанию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.