Штраф за шашлык в неположенном месте составит до 15 тысяч рублей для физических лиц в Москве. Оборудованные места для мангалов в столице уже можно забронировать на майские праздники. Беседки можно арендовать в 13 парках, цена варьируется от 1 тысячи до 16 тысяч рублей.

В беседках запрещено употреблять алкоголь, мусорить и шуметь. Для юридических лиц штраф достигает 400 тысяч рублей. Более 60% россиян уехали на дачу в эти выходные. Набор для шашлыка подорожал на 11% по сравнению с прошлым годом.

