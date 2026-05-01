Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

01 мая, 22:15

Общество

Штраф за шашлык в неположенном месте составит до 15 тысяч рублей

Штраф за шашлык в неположенном месте составит до 15 тысяч рублей для физических лиц в Москве. Оборудованные места для мангалов в столице уже можно забронировать на майские праздники. Беседки можно арендовать в 13 парках, цена варьируется от 1 тысячи до 16 тысяч рублей.

В беседках запрещено употреблять алкоголь, мусорить и шуметь. Для юридических лиц штраф достигает 400 тысяч рублей. Более 60% россиян уехали на дачу в эти выходные. Набор для шашлыка подорожал на 11% по сравнению с прошлым годом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществогородвидео

