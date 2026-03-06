Зумеры подключают благотворительные подписки в 2,5 раза чаще остальных россиян

Поколение зумеров проявило себя как самое доброе – они подключают благотворительные подписки в 2,5 раза чаще других, рассказали "Пульс НКО" и фонд Яндекса "Помощь рядом" в совместном исследовании.

Помощь переходит в системный режим, как аналог традиционной адресной. В частности, молодежь округляет суммы в чеках, жертвует кэшбэк, активирует автоподписки и лидирует в фоновой благотворительности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.