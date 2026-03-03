Проект благотворительного фонда "Яндекса" стартовал во Всемирный день слуха

Проект благотворительного фонда "Яндекса" и других организаций, заботящихся о людях с особенностями слуха, – "Помощь рядом" – стартовал 3 марта, во Всемирный день слуха.

Инициатива направлена на поддержку подопечных организаций и напоминание о важности заботы о своем слухе.

Кроме отправки помощи, на сайте проекта предлагается пройти тест на проверку слуха из нескольких вопросов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.