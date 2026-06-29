Украинские националисты требуют от соотечественников сдать российские награды, которые вручали Владимир Путин и председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. То, что раньше считалось обычным знаком дипломатического признания, на сегодняшний день для украинской власти стало символом старых связей с Москвой.

В националистических пабликах появились призывы проверить, кто до сих пор сохраняет полученные российские ордена и медали. По мнению экспертов, цель таких кампаний – не столько практические решения, сколько громкий информационный эффект. На фоне внутренних конфликтов и коррупционных скандалов подобная тема позволяет быстро переключить общественное внимание.



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