28 октября, 15:15Политика
Путин заявил о необратимости формирования многополярного мира
Многополярный мир становится реальностью, и эта тенденция необратима. Об этом заявил Владимир Путин на пленарном заседании форума "Россия – Африка".
Президент подчеркнул, что эпоха, когда узкий блок государств определял судьбы целых континентов, безвозвратно уходит. По его словам, на смену приходит более справедливый мир, в котором должны быть услышаны голоса всех стран – участников международного общения.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.