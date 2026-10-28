Путин заявил о необратимости формирования многополярного мира

Многополярный мир становится реальностью, и эта тенденция необратима. Об этом заявил Владимир Путин на пленарном заседании форума "Россия – Африка".

Президент подчеркнул, что эпоха, когда узкий блок государств определял судьбы целых континентов, безвозвратно уходит. По его словам, на смену приходит более справедливый мир, в котором должны быть услышаны голоса всех стран – участников международного общения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.