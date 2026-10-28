В Москве ввели ограничения движения на время саммита "Россия – Африка"

В центре столицы перекрыли ряд улиц и набережных из-за саммита "Россия – Африка". Проехать нельзя по Тверской улице и Варварке, Кремлевской, Москворецкой и Пречистенской набережным, а также по Соймоновскому проезду.

Ограничения продолжат действовать и 29 октября. В этот день движение перекроют на Петровке, Большой Никитской, Волхонке и Москворецкой набережной. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.