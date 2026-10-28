В России предложили ограничить мощность автомобилей для начинающих водителей

Начинающим водителям могут запретить управлять автомобилями с двигателями мощностью от 150 лошадиных сил. С такой инициативой выступил Национальный автомобильный союз.

По мнению авторов предложения, мера позволит снизить аварийность и риски для других участников движения, в том числе пешеходов. Однако критики инициативы указывают, что период наибольшего риска ДТП приходится на водителей со стажем от 3 до 5 лет.

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