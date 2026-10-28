Москвичам рассказали о погоде в начале ноября

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28 октября, 11:30

Общество

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В начале ноября в Москве возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. По словам начальника отдела управления в кризисных ситуациях Гидрометцентра России Анатолия Цыганкова, осадков будет недостаточно для образования снежного покрова.

В свою очередь, синоптик центра "Фобос" Михаил Леус заявил, что после 5–6 ноября местами может временно образоваться снежный покров высотой до 1 сантиметра. Температура воздуха заметно понизится: ночью ожидается до минус 2 градусов, днем – от 2 до 5 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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