Сергей Собянин: начинается комплексная реставрация гостиницы "Пекин"

В Москве начали реставрацию гостиницы "Пекин" на Большой Садовой улице. Об этом Сергей Собянин рассказал на своей странице в МАХ.

Работы пройдут в несколько этапов. Сначала специалисты отремонтируют корпус со стороны 2-й Брестской улицы. Они усилят конструкции здания, установят современные инженерные системы и приведут в порядок фасады, интерьеры и крышу. Завершить этот этап планируют в следующем году.

Затем гостиничные номера переместят в отреставрированную часть здания и приступят к ремонту корпуса со стороны Садового кольца. На заключительном этапе восстановят центральную часть исторического здания с башней. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.