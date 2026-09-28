28 сентября, 14:20События
В МГУСиТ рассказали о мероприятиях в честь 60-летия вуза
30 сентября Московскому государственному университету спорта и туризма исполняется 60 лет.
В чем главное отличие МГУСиТ от других спортивных вузов страны? Зачем на базе высшего учебного заведения открыли школу и что нужно, чтобы воспитать чемпионов? Для чего спортивному вузу свое научное сообщество и какую роль исследовательская деятельность играет в развитии спорта? Насколько сложно действующим чемпионам совмещать учебу и свой путь к пьедесталу?
Об этом и многом другом на пресс-конференции в Агентстве городских новостей "Москва" рассказали:
- ректор МГУСиТ, председатель ученого совета Наталья Масягина;
- заведующий кафедрой теории и методики спорта и физического воспитания, доктор педагогических наук, доцент Иван Мартыненко;
- студент второго курса бакалавриата, многократный победитель и призер первенств России по лыжным гонкам Вячеслав Мамичев;
- выпускник МГУСиТ, российский биатлонист, бронзовый призер Олимпийских игр Карим Халили;
- выпускница МГУСиТ, российская биатлонистка, мастер спорта международного класса Анастасия Халили.