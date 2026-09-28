В МГУСиТ рассказали о мероприятиях в честь 60-летия вуза

30 сентября Московскому государственному университету спорта и туризма исполняется 60 лет.

В чем главное отличие МГУСиТ от других спортивных вузов страны? Зачем на базе высшего учебного заведения открыли школу и что нужно, чтобы воспитать чемпионов? Для чего спортивному вузу свое научное сообщество и какую роль исследовательская деятельность играет в развитии спорта? Насколько сложно действующим чемпионам совмещать учебу и свой путь к пьедесталу?

Об этом и многом другом на пресс-конференции в Агентстве городских новостей "Москва" рассказали: