Собянин: Москва развивает международное сотрудничество в сфере туризма

В Москве в честь Всемирного дня туризма наградили лучших сотрудников индустрии гостеприимства. Премию вручают уже более 20 лет. По итогам 2026 года денежные награды получили 9 лауреатов. Об этом Сергей Собянин рассказал на своей странице в МАХ.

По словам мэра, Москва развивает инфраструктуру для туристов и расширяет международное сотрудничество. В столице работают печатные и электронные гиды на разных языках, а экскурсии доступны более чем на 20 языках. Также развивается гостиничный бизнес и проект "Московская школа гостеприимства".

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