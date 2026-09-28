Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 сентября, 14:15

Мэр Москвы

Собянин рассказал, как преобразился Итальянский павильон усадьбы Останкино

Собянин рассказал, как преобразился Итальянский павильон усадьбы Останкино

Собянин: "Московской электронной школе" исполнилось 10 лет

Собянин: в Москве эндоскопические исследования прошли более 700 тыс пациентов

Собянин: крупный образовательный комплекс возведут в Коммунарке

Собянин: спортивный кластер создан рядом с учебным корпусом Президентской академии

Собянин: в Москве ежегодно восстанавливают около 150 памятников архитектуры

Собянин: первый эндоскопический центр столицы отмечает пятилетие

Сергей Собянин рассказал о строительстве Бирюлевской линии метро

Собянин: началось строительство дороги между районами Крюково и Силино

Собянин: в Москве растет производство передовых лекарств и медматериалов

В усадьбе Останкино после реставрации открылся Итальянский павильон. Его осмотрел Сергей Собянин. По словам мэра, за 200 лет этот уникальный памятник архитектуры ни разу полноценно не реставрировали.

Специалисты восстановили фасады и интерьеры павильона, в том числе золоченую резьбу, лепнину и декоративные элементы, а также ткани, колонны, зеркала и камины. Посетители вновь могут увидеть античную скульптуру из коллекции Шереметева.

Реставрация других частей усадьбы продолжается. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

Российских школьников заставляют дать доступ своим к соцсетям

Мера необходима для мониторинга и выявления угроз

Читать
закрыть

Сколько будет стоить красная икра к Новому году?

Сегодня цены на красную икру "еще приемлемые", поэтому лучше купить продукт сейчас

Эксперты уверены: скоро стоимость икры может составить 29–30 тысяч за килограмм

Читать
закрыть

Туристку в Дагестане силой отправили на зиплайне

Трое инструкторов подтащили ее в страховке к краю, после чего один из мужчин пнул туристку по ноге

Читать
закрыть

Как бороться с нашествием медведей в России?

Росохотрыболовсоюз призвал отменить сбор за добычу бурого медведя

Мера повысит интерес к охоте на хищника и позволит снизить число нападений на людей

Читать
закрыть

Какие продукты для новогоднего стола лучше купить сейчас?

В этот перечень эксперты включили крупы, макароны, сахар, муку, консервы, мед, чай, кофе

Заранее можно закупить все необходимое для выпечки и десертов – сухофрукты, орехи, шоколад

Читать
закрыть

Что известно о гибели российской туристки в Абхазии?

В убийстве подозревают торговца фруктами, с которым она уехала на съемную квартиру после краткосрочного романа

Читать
закрыть

Как раскол Африки на два континента повлияет на климат в России?

Эксперты уверены: потепление продолжится

Читать
закрыть

У российских зумеров начались проблемы с потенцией

Речь идет не о разовых сбоях, а состоянии, которое может длиться месяцами

Эксперты видят в этом две причины: социальные сети и большое количество потребляемого фастфуда

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика