Собянин рассказал, как преобразился Итальянский павильон усадьбы Останкино

В усадьбе Останкино после реставрации открылся Итальянский павильон. Его осмотрел Сергей Собянин. По словам мэра, за 200 лет этот уникальный памятник архитектуры ни разу полноценно не реставрировали.

Специалисты восстановили фасады и интерьеры павильона, в том числе золоченую резьбу, лепнину и декоративные элементы, а также ткани, колонны, зеркала и камины. Посетители вновь могут увидеть античную скульптуру из коллекции Шереметева.

Реставрация других частей усадьбы продолжается. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.