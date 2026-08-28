28 августа, 23:45Общество
В Москве обсудили меры поддержки ветеранов боевых действий
В Штабе общественной поддержки "Единой России" прошел круглый стол, посвященный помощи защитникам Отечества в возвращении к полноценной жизни. В дискуссии приняли участие военные медики, участники боевых действий, депутаты и активисты.
Участники встречи обсудили развитие новых технологий, которые внедряют в столичных поликлиниках и медицинских центрах. Ежегодно высокотехнологичную помощь в Москве получают более 200 тысяч человек.
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