В Москве обсудили меры поддержки ветеранов боевых действий

В Штабе общественной поддержки "Единой России" прошел круглый стол, посвященный помощи защитникам Отечества в возвращении к полноценной жизни. В дискуссии приняли участие военные медики, участники боевых действий, депутаты и активисты.

Участники встречи обсудили развитие новых технологий, которые внедряют в столичных поликлиниках и медицинских центрах. Ежегодно высокотехнологичную помощь в Москве получают более 200 тысяч человек.

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