Собянин: в Коммунарке построят новый учебный и научный комплекс вуза "СТАНКИН"

В Коммунарке началось строительство нового учебного комплекса МГТУ "СТАНКИН". Старт работам дали Сергей Собянин и заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Всего возведут семь корпусов, объединенных стилобатом. Внутри разместят лаборатории, аудитории для лекций и семинаров, компьютерные классы и технохаб. Первый корпус станет центром учебного комплекса.

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