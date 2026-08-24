24 августа, 13:30Мэр Москвы
Собянин: в Коммунарке построят новый учебный и научный комплекс вуза "СТАНКИН"
В Коммунарке началось строительство нового учебного комплекса МГТУ "СТАНКИН". Старт работам дали Сергей Собянин и заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.
Всего возведут семь корпусов, объединенных стилобатом. Внутри разместят лаборатории, аудитории для лекций и семинаров, компьютерные классы и технохаб. Первый корпус станет центром учебного комплекса.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.