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28 августа, 18:15

Общество

Пик клещевой активности может сохраниться в России до конца сентября

Пик клещевой активности может сохраниться в России до конца сентября

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Пик клещевой активности может сохраниться в России до конца сентября. Специалисты отмечают, что зараженные клещи встречаются теперь и в ранее благополучных регионах. В частности, вирус энцефалита выявлен в Московской, Ленинградской, Тверской, Ярославской и ряде других областей. Также в особой группе риска находятся Иркутская и Кировская область.

Эксперты связывают изменения в географии распространения клещей с климатом: теплые зимы, ранняя весна и рост температур создают благоприятные условия для их выживания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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