Телеканал Москва 24 выбрал победителя розыгрыша "Районы, кварталы"

Телеканал Москва 24 подвел итоги конкурса "Районы, кварталы". Зрителям нужно было отгадать один московский район, в этот раз был Коммунарка в ТиНАО.

Правильный ответ прислали 55 человек, после чего победителя выбрали с помощью рандомайзера. Им стал Александр, номер телефона которого заканчивается на 87–01.

В будни зрители могут участвовать в розыгрыше. Для этого нужно перейти в чат-бот по QR-коду на экране и написать название района, который нужно будет отгадать, и обязательно указать свое имя и контактные данные.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.