Расходы на подготовку к школе в России снизились на 6%

Средняя сумма расходов на подготовку одного школьника в этом году составила 49 тысяч рублей, что на 6% меньше, чем в прошлом. Основная часть трат пришлась на одежду, обувь и школьные сумки. Учебники и канцелярия подешевели, а рюкзаки подорожали.

С 1 сентября в школах вводятся оценки за поведение по трехуровневой системе, первоклассникам отменяют домашние задания. Школы перейдут на новые учебники по обществознанию, истории и духовно-нравственной культуре. Вместо звонков зазвучат детские песни.

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