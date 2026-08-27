Студенты московских колледжей завоевали девять медалей на чемпионате "Профессионалы"

Сразу девять медалей завоевали студенты московских колледжей в финале чемпионата по промышленным компетенциям "Профессионалы". Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Навыки участников оценивали более 260 независимых экспертов – действующих инженеров и технологов со всей России. В финале, который прошел в Калуге, столицу представляли 12 студентов 1–4-х курсов из семи колледжей.

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