В российских школах с 1 сентября вступят в силу новые правила

С 1 сентября в российских школах начнут действовать новые правила. В некоторых учреждениях с 2-го по 8-й класс появится оценка за поведение. Ее будут выставлять по трехуровневой шкале: образцовое, допустимое и недопустимое.

Изменения коснутся и начальной школы. Домашние задания полностью отменят для первоклассников, а для остальных младшеклассников и учеников средних классов изменится общая учебная нагрузка.

Обществознание с нового учебного года будут изучать только с 9-го класса. Кроме того, для предмета предусмотрен единый государственный учебник. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.