Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 августа, 07:45

Общество

В российских школах с 1 сентября вступят в силу новые правила

В российских школах с 1 сентября вступят в силу новые правила

С 1 сентября российским школьникам запретят пользоваться телефонами на уроках

Сергей Собянин: школу будущего на 1 100 мест построят в Басманном районе

Психолог рассказала, как правильно выбрать кружок или секцию для ребенка

Интерес к кружкам дополнительного образования вырос в Москве

В Общественной палате предложили вернуть дежурства в школы

Школьникам в РФ запретят пользоваться мобильными телефонами на уроках с 1 сентября

Кравцов заявил, что отбор в профильные классы не должен мешать образованию

С 1 сентября в российских школах заменят звонки на детские песни

С 1 сентября в российских школах введут оценки за поведение

С 1 сентября в российских школах начнут действовать новые правила. В некоторых учреждениях с 2-го по 8-й класс появится оценка за поведение. Ее будут выставлять по трехуровневой шкале: образцовое, допустимое и недопустимое.

Изменения коснутся и начальной школы. Домашние задания полностью отменят для первоклассников, а для остальных младшеклассников и учеников средних классов изменится общая учебная нагрузка.

Обществознание с нового учебного года будут изучать только с 9-го класса. Кроме того, для предмета предусмотрен единый государственный учебник. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
образованиеобществовидеоПолина БрабецЕгор Бедуля

Новый челлендж зумеров шокировал соцсети

Дети едят стиральный порошок на камеру

Читать
закрыть

Как работает женская интуиция?

Женщины действительно обладают более высокой эмоциональной чувствительностью и реактивностью

У представительниц женского пола межполушарные связи развиты сильнее

Читать
закрыть

Чем заняться в Москве в последние выходные лета?

Фестиваль искусств "Горький +" будет собирать гостей в Парке Горького

Желающие могут посетить необычные занятия по пилатесу с использованием светодиодных LED-масок

Читать
закрыть

Как изменится жизнь россиян с внедрением 5G?

Эксперты уверены: в будущем интернет может стать полностью беспроводным

Читать
закрыть

Что известно об убийстве вдовы бывшего вице-премьера Дагестана?

Подозрения пали на друга 17-летнего сына Каменевой

Читать
закрыть

Что известно о катастрофическом наводнении в Непале?

По предварительным данным, погибли 359 человек

Сотни пропали без вести, в том числе восемь россиян

Читать
закрыть

Почему планета вышла на траекторию вымирания?

Коэффициент рождаемости в мире опустился ниже уровня воспроизводства населения

Эксперты уверены: для решения демографических проблем стоит опираться на исторический опыт

Читать
закрыть

Что приготовила "Ночь кино" в Москве?

Все желающие смогут посетить тематические мастер-классы, увидеть знаковые фильмы

На ВДНХ можно научиться передавать сложные эмоции с помощью жестов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика