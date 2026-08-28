Собянин: реставраторы нашли рукописные документы XVIII века в усадьбе Останкино

Во время реставрации усадьбы Останкино обнаружили ценные рукописные документы, датированные XVIII веком, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

По словам мэра, бумаги относятся к первому этапу строительства этого уникального здания. Среди обнаруженных бумаг – деловая переписка, приказы и подлинная зарплатная ведомость. В ней упоминаются многие создатели одного из самых красивых дворцов Москвы: каменщики, штукатуры, столяры и оконнишники.

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