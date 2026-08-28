Собянин: технопарк "Бартеневская" включен в список приоритетных инвестпроектов

Строительство технопарка "Бартеневская" в Южном Бутове вошло в список инвестиционных приоритетных проектов. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Резидентами площадки станут предприятия по производству инновационного оборудования для пищевой промышленности и бытовой техники. В трехэтажном комплексе будет создано больше 150 новых рабочих мест.

Объект возведут в рамках масштабного инвестиционного проекта. Для него выделили участок на Бартеневской улице по арендной ставке всего 1 рубль в год. Объем инвестиций в создание технопарка составит порядка 1 миллиарда рублей.

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