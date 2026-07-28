Собянин: Москва помогает регионам успешно использовать ИИ в лучевой диагностике

Москва помогает регионам успешно использовать ИИ в лучевой диагностике. С помощью платформы "МосМедИИ" уже обработано более 16 миллионов исследований, а ежемесячно врачи анализируют свыше 1 миллиона снимков. Об этом рассказал Сергей Собянин на своей странице в мессенджере MAX.

По словам мэра, к "МосМедИИ" подключены свыше 2 тысяч медицинских организаций из 75 субъектов страны. Алгоритмы способны одновременно выявлять до 14 патологий на одном медицинском изображении.

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