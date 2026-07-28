Юрист назвал маловероятным появление "женского тарифа" в такси

Введение отдельного тарифа для женщин в такси маловероятно, заявил кандидат юридических наук, заместитель директора Центра развития законодательства Дмитрий Матюшенков. Ранее ролик с девушкой, которая выступила с такой инициативой, появился в соцсетях.

Юрист пояснил, что Гражданский кодекс РФ предусматривает, что договор публичной оферты позволяет присоединиться к нему любому человеку вне зависимости от его пола, возраста, национальности или каких-то иных признаков.

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