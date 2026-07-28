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28 июля, 07:15

Общество

Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за грозы 28 июля

Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за грозы 28 июля

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Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за грозы и порывов ветра до 15 метров в секунду. Предупреждение действует до 21:00 вторника, 28 июля.

Как рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, в ближайшие дни погоду в столичном регионе будут определять циклоны. Из-за этого ожидаются дожди, местами сильные, а температура останется ниже обычной для конца июля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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