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28 июня, 18:15

Политика

Медведев представил список кандидатов "Единой России" на выборах в Госдуму

Медведев представил список кандидатов "Единой России" на выборах в Госдуму

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Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев представил общефедеральную часть списка кандидатов-единороссов на выборах в Госдуму.

В него вошли глава МИД РФ Сергей Лавров, Сергей Собянин, замгендиректора ВГТРК, Герой России Евгений Поддубный, детский омбудсмен при президенте Мария Львова-Белова и начальник главного штаба "Юнармии", Герой России Владислав Головин.

Выборы депутатов Госдумы состоятся 20 сентября. Всего в единый день голосования пройдет более 2 тысяч кампаний разного уровня.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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