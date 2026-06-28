Медведев представил список кандидатов "Единой России" на выборах в Госдуму

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев представил общефедеральную часть списка кандидатов-единороссов на выборах в Госдуму.

В него вошли глава МИД РФ Сергей Лавров, Сергей Собянин, замгендиректора ВГТРК, Герой России Евгений Поддубный, детский омбудсмен при президенте Мария Львова-Белова и начальник главного штаба "Юнармии", Герой России Владислав Головин.

Выборы депутатов Госдумы состоятся 20 сентября. Всего в единый день голосования пройдет более 2 тысяч кампаний разного уровня.

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