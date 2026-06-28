Прогулку на теплоходе организовали для активистов Северного округа Москвы. В мероприятии приняли участие более 100 человек, включая муниципальных депутатов, представителей ветеранских организаций, общественных советников и волонтеров. Инициатором встречи выступил участник СВО Эльдар Шарипов.

Во время встречи 15 активистов получили благодарственные письма за общественную деятельность. Участники также обсудили развитие добровольческого движения, создание единой информационной площадки для волонтерских организаций и проекты по поддержке участников СВО и их семей.

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