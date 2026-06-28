Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 июня, 14:30

Общество

Прогулку на теплоходе организовали для активистов Северного округа

Прогулку на теплоходе организовали для активистов Северного округа

Лисички и подосиновики появятся в лесах Подмосковья

"Время московское": 1966 год

"Новости дня": москвичи смогут заработать на борьбе с инвазивными растениями

Тепло и дожди запустили активный рост грибов в Подмосковье

Новость о строительстве метро повышает цены на квартиры в Москве на 12%

"Москва. Итоги недели с Дмитрием Щугоревым": школьница набрала 500 баллов на ЕГЭ

"Новости дня": новый ГОСТ на мороженое утвердили в России

Собянин поздравил школьницу с результатом 500 баллов на ЕГЭ

Уголовное наказание может грозить за случайное повреждение редкого гриба в Подмосковье

Прогулку на теплоходе организовали для активистов Северного округа Москвы. В мероприятии приняли участие более 100 человек, включая муниципальных депутатов, представителей ветеранских организаций, общественных советников и волонтеров. Инициатором встречи выступил участник СВО Эльдар Шарипов.

Во время встречи 15 активистов получили благодарственные письма за общественную деятельность. Участники также обсудили развитие добровольческого движения, создание единой информационной площадки для волонтерских организаций и проекты по поддержке участников СВО и их семей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществогородвидеоСтанислав Кулик

Почему компании стали отказывать слишком хорошим кандидатам?

Менеджеры по найму опасаются, что такой сотрудник быстро заскучает

В России ситуацию усугубляет изменившийся баланс на рынке труда

Читать
закрыть

Почему взрослые стали записывать видеообращения к обидчикам из детства?

Это способ эмоциональной разгрузки, возможность высказать то, что копилось годами

Читать
закрыть

Дойдет ли аномальная жара из Европы до Москвы?

В столичный регион жара придет лишь в виде слабого шлейфа

Уже 3 июля ситуацию изменит холодный фронт

Читать
закрыть

Что означают слова Зеленского о 40-дневной операции против РФ?

Эксперты уверены: конкретный план Зеленского может быть таким же, как и предыдущие

Его первичная цель – принудить Россию остановить наступление на фронте

Читать
закрыть

Как в России отреагировали на удаление приложений VK из App Store?

Эксперты уверены: удаление VK в первую очередь скажется на обычных пользователях

Читать
закрыть

Зачем ограничивать время работы самозанятого на одного заказчика?

Мера поможет не допустить факта подмены трудовых отношений гражданско-правовыми

Однако эксперты называют грядущие изменения спорными

Читать
закрыть

Как Венесуэла пережила самое сильное землетрясение за 126 лет?

Катастрофа унесла жизни минимум 164 человек

После случившегося была объявлена угроза цунами и режим чрезвычайного положения

Читать
закрыть

Смогут ли россияне приобрести GTA VI?

Предзаказы на видеоигру стартовали в ночь на 25 июня

Первую партию игры в России планируется получить к мировому старту продаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика