Тепло и дожди запустили активный рост грибов в Подмосковье

В столичном регионе начинается сезон грибов. Тепло и постоянные дожди запустили их активный рост. Миколог Михаил Вишневский рассказал, что для получения полезных веществ от грибов необходимо разрушить хитиновую оболочку, которая не переваривается в желудке человека.

Это происходит при замораживании или засушивании с последующим перемалыванием в порошок. Адвокат Александр Толмачев предупредил, что законодательство запрещает не только собирать редкие грибы, но и портить природу, поэтому грибы, которые не планируют употреблять в пищу, лучше не срывать и не пинать.

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