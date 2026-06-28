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28 июня, 09:45

Мэр Москвы

Собянин поздравил школьницу с результатом 500 баллов на ЕГЭ

Собянин поздравил школьницу с результатом 500 баллов на ЕГЭ

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Сергей Собянин поздравил московскую школьницу, набравшую 500 баллов на ЕГЭ. Ученица школы № 1409 Екатерина Малкова получила максимальный результат сразу по пяти предметам: русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике.

О достижении мэр рассказал в личном блоге. Собянин также поздравил наставников и родителей выпускницы. Такой результат за 25 лет проведения ЕГЭ зафиксирован впервые.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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