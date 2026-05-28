Новости мира: Трамп исключил передачу иранского урана России или Китаю

Президент США Дональд Трамп на заседании кабинета министров категорически исключил возможность передачи иранского обогащенного урана России или Китаю. Прийти к решению по вопросу контроля Ормузского пролива также не удалось. Трамп отметил, что дипломатический процесс идет достаточно медленно.

Целиком сохранившийся скелет тираннозавра будет продан не менее чем за 30 миллионов долларов, сообщили СМИ со ссылкой на аукционный дом. Возраст останков составляет около 67 миллионов лет. Уникальный лот, получивший неофициальное имя Гас, относится к числу наиболее полных из доступных науке экземпляров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.