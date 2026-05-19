19 мая, 13:10

МО РФ: две дополнительные группы штурмовиков не помогли ВСУ удержать Волоховку

В Минобороны рассказали о попытках ВСУ удержать Волоховку

Командование ВСУ дополнительно перебросило две сводные группы штурмовиков в Волоховку, чтобы удержать контроль над населенным пунктом. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Однако в оборонном ведомстве указали, что этот шаг украинским военным не помог. В результате подразделения ВСУ понесли потери и были вынуждены отступить, оставив позиции.

Об освобождении Волоховки в Харьковской области стало известно 19 мая. Контроль над населенным пунктом был взят благодаря действиям подразделения 126-го мотострелкового полка 71-й мотострелковой дивизии группировки войск "Север". В то же время военнослужащие "Запада" укрепили свои позиции и нанесли значительный урон украинским формированиям в ДНР и Харьковской области.

В частности, военнослужащие "Запада" уничтожили живую силу и технику двух механизированных, одной штурмовой бригад ВСУ и бригады территориальной обороны. Боевые действия развернулись в районах Сидорово и Красного Лимана в ДНР, а также Шийковки, Гороховатки, Великой Шапковки и Нечволодовки в Харьковской области.

