Москва и Харбин подписали программу сотрудничества на 2027–2029 годы. Документ охватывает туризм, культуру, экологию, транспорт, искусственный интеллект, образование и медицину. Министр правительства Москвы Сергей Черемин сообщил, что это уже вторая программа с Харбином, который является своеобразными воротами в Россию.

Города договорились об активном обмене бизнес-делегациями, привлечении инвестиций и укреплении внешнеэкономических связей.