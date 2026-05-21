В Госдуме предложили освободить минимальную зарплату от НДФЛ

В Госдуме предложили изменить правила выплаты минимальной зарплаты. Авторы инициативы считают, что сумма, которую работник получает на руки, не должна быть ниже минимального размера оплаты труда после вычета подоходного налога.

Сейчас закон гарантирует начисление зарплаты на уровне МРОТ, однако после удержания НДФЛ фактический доход оказывается ниже. С начала года минимальный размер оплаты труда составляет 27 тысяч рублей, но после вычета налога работник получает около 23,5 тысячи рублей.

