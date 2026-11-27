Учитель географии Владислав Серегин создал онлайн-игру "Насколько хорошо вы знаете Москву?". В ней нужно найти городские достопримечательности и другие места на карте.

Перед тем как начать, следует выбрать один из двух уровней сложности. В первом варианте нужно найти место из отмеченных на карте. Второй будет посложнее – надо самостоятельно поставить точку на пустой карте. Чем ближе игрок окажется к правильному месту, тем больше баллов получит.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.