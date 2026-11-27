В Москве почти раскупили дорогие билеты на предновогодние концерты. При этом места по более доступным ценам пока остаются в продаже.

В список вошел концерт группы "Сурганова и Оркестр", который пройдет 27 декабря. На него осталось одно место за 30 тысяч рублей, также доступны билеты по 22 тысячи.

На четыре концерта итальянского певца Pupo в одном из московских ресторанов в продаже остается 12 билетов по 35 тысяч рублей. Самым дорогим стало предновогоднее выступление Михаила Шуфутинского в Барвихе. Билет на него стоит 400 тысяч рублей, и в наличии осталось всего два места. При этом желающие еще могут приобрести билеты по 80 тысяч рублей.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.