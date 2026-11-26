Москвичам рассказали о кинопремьерах недели. Главной новинкой проката станет продолжение франшизы "Голодные игры: Рассвет жатвы". Еще до выхода в российский прокат картина собрала более 100 миллионов рублей.

Среди отечественных премьер кинообозреватель проекта "Сити" Алексей Черников отметил фильм "Александр I". Также он рекомендовал обратить внимание на фестивальную драму "Было не было". Из зарубежных новинок в прокат вышли байопик "Я – Рокки" и документальный фильм "Увидеть все" про Элизабет Холмс.

Подробнее о премьерах – в эфире телеканала Москва 24.