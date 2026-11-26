В Москве назвали победителей национальной премии Союза журналистов России "Золотая стратегия". Эта награда вручается в области связей с общественностью. Лучшие идеи и коммуникационные стратегии отбирались профессиональным сообществом.

Победителей оценивал экспертный совет, в который вошли руководители крупнейших СМИ, а также председатель Союза журналистов Владимир Соловьев. В этом году премия присуждалась в 10 номинациях: от антикризисного PR и использования искусственного интеллекта до продвижения бизнеса и развития территорий. Особое внимание уделялось специалистам, которые предложили новые подходы в сфере PR и взаимодействия с госструктурами.

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